«Динамо» победило «Йокерит» в чемпионате КХЛ

Московское «Динамо» обыграл финский «Йокерит» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч прошел в Москве.

Встреча закончилась со счетом 3:0.

«Динамо» в Западной конференции занимает 5 место с 44 очками, «Йокерит» расположился на 8 месте с 37 очками.

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