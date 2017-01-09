«Динамо» обыграло в Пекине «Куньлунь» в юбилейном матче Еременко

В очередном туре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» обыграло в Пекине китайский «Куньлунь» со счетом 5:3.

Решающую шайбу в самой концовке третьего периода в меньшинстве забросил Илья Никулин, - сообщает «Спортфакт».

Эта игра стала для голкипера Александра Еременко 300-й в составе бело-голубых.

Подопечные Сергея Орешкина одержали четвертую победу подряд и закрепились на пятом месте в турнирной таблице.