«Динамо» обыграло в Пекине «Куньлунь» в юбилейном матче Еременко
В очередном туре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» обыграло в Пекине китайский «Куньлунь» со счетом 5:3.
Решающую шайбу в самой концовке третьего периода в меньшинстве забросил Илья Никулин, - сообщает «Спортфакт».
Эта игра стала для голкипера Александра Еременко 300-й в составе бело-голубых.
Подопечные Сергея Орешкина одержали четвертую победу подряд и закрепились на пятом месте в турнирной таблице.
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