«Динамо» нанесло крупное поражение «Ростову» в Кубке России
Московское «Динамо» в рамках 1/16 Кубка России разгромило ФК «Ростов» со счетом 4:0.
У бело-голубых голами отметились защитники Владимир Рыков и Иван Темников, нападающий Иван Маркелов, а один из мячей в свои ворота отправил защитник Папа Гуйе.
В следующем раунде «Динамо» встретится с победителем пары «Тосно» и «Арсенал».
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