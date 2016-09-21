«Динамо» нанесло крупное поражение «Ростову» в Кубке России

Московское «Динамо» в рамках 1/16 Кубка России разгромило ФК «Ростов» со счетом 4:0.

У бело-голубых голами отметились защитники Владимир Рыков и Иван Темников, нападающий Иван Маркелов, а один из мячей в свои ворота отправил защитник Папа Гуйе.

В следующем раунде «Динамо» встретится с победителем пары «Тосно» и «Арсенал».