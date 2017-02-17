Динамика распространения ВИЧ в России сравнялась с темпами гриппа и ОРВИ
Представитель Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов сообщил, что наркотический путь передачи ВИЧ-инфекции вышел на один уровень с распространением половым путем.
Крайне важным фактором следует считать то, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) попал в обычную популяцию, сказал на пресс-конференции в ТАСС заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.
При этом, по его словам, сейчас только 35% болеющих ВИЧ в России получают бесплатную терапию. В связи с утверждением российским правительством новой стратегии борьбы с ВИЧ разработан план выйти к 2020 году на лечение 95% инфицированных.
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