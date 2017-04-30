Дима Билан вошел в черный список «Миротворца»

Российский исполнитель Дима Билан появился в базе украинского сайта «Миротворец». Певец был обвинен в незаконном пересечении границы Украины.

27 апреля в список «Миротворца» попали Юрий Лоза и Диана Гурцкая. Певица полагает, что она оказалась в базе из-за того, что поддерживала Юлию Самойлову - участницу от России на музыкальном конкурсе «Евровидение-2017». Самойлова также оказалась в черном списке за въезд на Украину «в составе организованной группы лиц», сообщает Lenta.ru.

Украинский сайт назвал пособником террористов американского актера Стивена Сигала, который получил росcийское гражданство.

«Миротворец» регулярно публикует данные о людях, настроенных против украинских властей или посетивших Крым после присоединения к России. В черный список уже вошли Филипп Киркоров, Тимати, Сергей Шнуров, Николай Басков и другие российские звезды эстрады.

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