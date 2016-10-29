Боб Дилан согласился получить Нобелевскую премию по литературе

Известный певец Боб Дилан примет присужденную ему Нобелевскую премию по литературе, сообщает BBC.

Он «высоко оценил честь», которую ему оказал фонд. Дилан добавил, что новость о присуждении премии лишила его «дара речи».

В Нобелевском фонде пока не решили, будет ли певец присутствовать на награждении в декабре 2916 года. Сам Дилан хочет забрать премию лично.

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