Боб Дилан получил Нобелевскую премию по литературе
Музыкант Боб Дилан получит в этом году Нобелевскую премию. Автора и исполнителя решили поощрить "за создание новых поэтических выражений в рамках американской песенной традиции".
Боба Дилана называют культовой фигурой в рок-музыке на протяжении пяти десятилетий. По данным опроса журнала Rolling Stone, он является вторым (после The Beatles) по значимости исполнителем в истории музыки. Дилан входит в Зал славы рок-н-ролла, на его счету более 50 музыкальных альбомов. В 2008 году музыканту вручили Пулитцеровскую премию, сообщает РИА "Новости".
Торжественная церемония вручения Нобелевской премии состоится 10 декабря в Стокгольме. В этом году ее размер составляет 932 тысячи долларов.
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