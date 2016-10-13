Боб Дилан получил Нобелевскую премию по литературе

Музыкант Боб Дилан получит в этом году Нобелевскую премию. Автора и исполнителя решили поощрить "за создание новых поэтических выражений в рамках американской песенной традиции".

Боба Дилана называют культовой фигурой в рок-музыке на протяжении пяти десятилетий. По данным опроса журнала Rolling Stone, он является вторым (после The Beatles) по значимости исполнителем в истории музыки. Дилан входит в Зал славы рок-н-ролла, на его счету более 50 музыкальных альбомов. В 2008 году музыканту вручили Пулитцеровскую премию, сообщает РИА "Новости".

Торжественная церемония вручения Нобелевской премии состоится 10 декабря в Стокгольме. В этом году ее размер составляет 932 тысячи долларов.