Рой диких пчел атаковал подъезд в подмосковном Лыткарине

Рой диких пчел атаковал подъезд жилого дома в подмосковном Лыткарине, выбрав его местом для улья.

Как уточняется в материале, инцидент произошел в одном из жилых домов, расположенных на улице Набережная.

«Семья пчел стоит довольно дорого, около 7 тысяч рублей. Если есть пасека, то любой желающий может забрать наших насекомых туда», - отметила жительница дома Альфия в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Правоохранители огородили пчелиное семейство лентой, но местные жители ходить мимо роя боятся.