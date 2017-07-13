Рой диких пчел атаковал подъезд в подмосковном Лыткарине
Рой диких пчел атаковал подъезд жилого дома в подмосковном Лыткарине, выбрав его местом для улья.
Как уточняется в материале, инцидент произошел в одном из жилых домов, расположенных на улице Набережная.
«Семья пчел стоит довольно дорого, около 7 тысяч рублей. Если есть пасека, то любой желающий может забрать наших насекомых туда», - отметила жительница дома Альфия в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Правоохранители огородили пчелиное семейство лентой, но местные жители ходить мимо роя боятся.
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