Дикая панда съела козу в Китае

Дикая панда напала на деревенскую козу в провинции Сычуань на юго-западе Китая и съела ее.

По словам местных жителей, панда спустилась с гор вблизи Мупин, после чего напала на козу. Сотрудники лесного департамента выехали на место инцидента и собрали образцы экскрементов панды, так как они являются травоядными животными. По словам экспертов, предки панд ели мясо, и этот инстинкт сохранился у современных животных.

Большая панда является исчезающим видом и находится в Китае под особой защитой государства, сообщает «РИА Новости».