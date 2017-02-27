Дикая панда съела козу в Китае
Дикая панда напала на деревенскую козу в провинции Сычуань на юго-западе Китая и съела ее.
По словам местных жителей, панда спустилась с гор вблизи Мупин, после чего напала на козу. Сотрудники лесного департамента выехали на место инцидента и собрали образцы экскрементов панды, так как они являются травоядными животными. По словам экспертов, предки панд ели мясо, и этот инстинкт сохранился у современных животных.
Большая панда является исчезающим видом и находится в Китае под особой защитой государства, сообщает «РИА Новости».
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