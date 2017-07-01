Диего Марадона: Путин - феномен, а Трамп - герой комикса

Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона поделился своим отношением к президенту России Владимиру Путину.

РИА Новости цитирует футболиста: «Путин — феномен. Я думаю, что после Уго Чавеса и Фиделя Кастро, Путин, вместе с Даниэлем Ортегой и Эво Моралесом, представляют так называемую «высшую лигу». Он считает, что российский президент многим может принести мир.

Марадона добавил, что планирует встретиться с Путиным, чтобы обсудить подготовку к ЧМ-2018, однако подробности встречи раскрывать не стал.

Отвечая на вопрос, что он думает об американском президенте, футболист сказал: «Для меня он больше как герой комикса или мультфильма. Каждый раз, когда я вижу его по телевизору, то переключаю канал».

ЧМ-2018 стартует в России 14 июня и продлится до 15 июля. Матчи пройдут в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.