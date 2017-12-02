Диего Марадона опубликовал селфи с президентом России

Аргентинский футболист, чемпион мира 1986 года Диего Марадона опубликовал в социальной сети совместное фото с президентом России Владимиром Путиным.

Под снимком Марадона написал: «Восторг».

На фотографии присутствуют экс-защитник соборной Испании Карлес Пуйоль, нигириец Нванкво Кану, президент Международной федерации футбол (ФИФА) Джани Инфантино и бывший форвард сборной Камеруна Самуэль Это'О, передает «Газета.ru».

Накануне в Кремле состоялась финальная жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018 года.