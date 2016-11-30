Дидье Маруани больше никогда не приедет в Россию

Французский музыкант Дидье Маруани, задержанный в Москве в связи с заявлением российского певца Филиппа Киркорова, больше никогда не приедет в Россию, заявила адвокат певца Людмила Айвар.

Она отметила, что Дидье Маруани не приедет с концертом «даже в Кремль».

Ранее СМИ сообщили о задержании Дидье Маруани и юриста Игоря Трунова в Москве по заявлению певца Филиппа Киркорова, обвинившего их в вымогательстве одного миллиона евро.

Позже выяснилось, что виновниками скандала стали пранкеры, позвонившие от имени Киркорова Маруани с предложением о компенсации в связи с обвинениями в плагиате.

Адвокат российского артиста отметил, что против Маруани и Трунова может быть возбуждено дело сразу по трем статьям Уголовного кодекса, сообщает «Экономика сегодня».

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