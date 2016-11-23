Действие «Платона» могут распространить на автомобили от 3,5 тонн
Действие системы «Платон» может быть распространено на автомобили массой от 3,5 до 12 тонн.
Как пишет газета «Ведомости», на данный момент система «Платон», действующая с 15 ноября 2015 года, действует лишь на автомобили с массой выше 12 тонн.
Система за время своего действия позволила направить 22,9 миллиарда рублей на ремонт дорог в регионах.
На сайте госзакупок был опубликован контракт стоимостью 10,8 миллионов рублей, на составление научного обоснования целесообразности введения на территории России системы взимания платы за проезд по автомобильным дорогам общего пользования транспортных средств с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 тонн включительно в целях поэтапного перехода к принципу «пользователь платит».
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