Дейнего сообщил о прекращении подачи воды в ЛНР по одному водозабору

Глава Луганской народной республики Владислав Дейнего сообщил журналистам о прекращении с 1 декабря поставок воды с Петровского водозабора.

- На этот раз остановлен только один водовод, — цитирует Дейнего РИА «Новости».

Ранее заместитель министра Украины по делам оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что Киев намерен с 1 декабря отключить водоснабжение в неподконтрольных районах Луганской области. Как объяснили в министерстве, это связано с большими долгами за воду со стороны самопровозглашенной ЛНР.

В четверг Тука сообщил журналистам, что Киев продолжает поставлять воду, несмотря на окончание контракта.