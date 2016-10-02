За девять месяцев РФ увеличила добычу нефти
В январе-сентябре 2016 года Россия нарастила добычу нефти с газовым конденсатом на два процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За девять месяцев текущего года было получено 406,718 миллиона тонн сырья. Вместе с тем, на 6,1 процента вырос экспорт топлива, который достиг 174,225 миллиона тонн.
За девять месяцев 2016 года добыча природного газа снизилась на 0,1 процента и составила 449,301 миллиарда кубометров, сообщает "Интерфакс".
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