Девять человек спасены при пожаре в квартире дома в Новых Черемушках в Москве

Пожарным удалось спасти восьмерых взрослых и ребенка при возгорании в квартире жилого дома по улице Архитектора Власова в московском районе Новые Черемушки.

«В 13:30 пожарные спасли 9 человек, из них 1 ребенок, на пожаре в квартире жилого дома на улице Архитектора Власова, 13, корпус 2», — цитирует РИА «Новости» сообщение ГУМЧС по столице, опубликованное в официальном микроблоге в Twitter.

По информации ведомства, возгорание локализовали в 13:54, при пожаре никто не пострадал.

Как позднее сообщила пресс-служба ГУМЧС, в 14:12 пожар был полностью потушен.