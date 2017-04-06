В США девушка выжила после падения с 80-метровой высоты
В Северной Калифорнии девушка сорвалась с одного из самых высоких мостов в США – Форестхилл – при попытке сделать селфи. Она госпитализирована.
В полиции предполагают, что девушка могла оступиться, когда шла по подиуму моста.
«Этой молодой леди очень повезло остаться в живых, последствия могли быть хуже для нее, ее друзей и ее семьи», - цитирует The New York Post представителя местной полиции.
Ожидается, что несмотря на полученные травмы, пострадавшая выживет и пойдет на поправку.
Следующая новость Турция поддержит военную операцию США в Сирии
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии