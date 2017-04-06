В США девушка выжила после падения с 80-метровой высоты

В Северной Калифорнии девушка сорвалась с одного из самых высоких мостов в США – Форестхилл – при попытке сделать селфи. Она госпитализирована.

В полиции предполагают, что девушка могла оступиться, когда шла по подиуму моста.

«Этой молодой леди очень повезло остаться в живых, последствия могли быть хуже для нее, ее друзей и ее семьи», - цитирует The New York Post представителя местной полиции.

Ожидается, что несмотря на полученные травмы, пострадавшая выживет и пойдет на поправку.