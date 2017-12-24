Девушка ударила пенсионерку из-за очереди в поликлинике Москвы

23-летняя москвичка не поделила очередь с пенсионеркой в поликлинике Москвы и ударила ее.

Об этом телеканалу «360» сообщили в правоохранительных органах столицы. Пострадавшей пенсионерке 64 года.

Об инциденте в полицию сообщили врачи больницы №190 столичного района Бибирево. У женщины зафиксировали ушиб мягких тканей правой молочной железы.

Ранее три человека пострадали во время стрельбы из пневматического пистолета в общежитии на Ботанической улице Москвы.