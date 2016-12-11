Девушка за рулем внедорожника Hummer проехала по газонам у МГУ

Автомобиль Hummer вишневого цвета, за рулем которого находилась девушка, проехался по газонам МГУ имени Ломоносова.

Отмечается, что кроме водителя в салоне автомобиля находились также пассажиры.

На видеозаписи, сделанной из салона другого автомобиля, видно как внедорожник на большой скорости двигается по заснеженным газонам, после чего возвращается на обычную дорогу, выезжая прямо через пешеходный переход.

Номер автомобиля хорошо виден на записи. Реакция полиции на данный инцидент пока неизвестна, сообщает «РИА Новости».