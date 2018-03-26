Девочка в розовом поделилась дальнейшими планами

Девочка из Волоколамска, ставшая звездой сети после угрожающих жестов в сторону губернатора Московской области Андрея Воробьева, рассказала о своих дальнейших планах.

По словам 10-летней Тани Лозовой, той самой девочки в розовом, она будет сажать цветы на месте полигона «Ядрово».

Вместе с заместителем министра экологии Московской области Михаилом Сылкой воинственная девочка Таня посетила злополучный мусорный полигон, чтобы посмотреть, как идут работы по рекультивации свалки.

«Мы договорились с Михаилом, что мы будем там сажать розы. Там будет что-то хорошее», - сказалаТаня Лозова.

Кроме того, инициативную группу провели и на новое тело полигона, которое начнет работать 14 апреля текущего года. Модернизированная свалка оборудована системами фильтрации, а дно выложено геомембраной. Благодаря уникальной системе жители больше не почувствуют неприятных запахов.

«Мне пообещали, что скоро ее закроют и там будет красивый сад», - поделилась Таня итогами проверки полигона.

В начале марта в Волоколамске начались протесты местных жителей, недовольных экологической обстановкой из-за мусорного полигона «Ядрово». В результате выброса свалочного газа за помощью к медикам обратились 77 школьников, из них 11 детей попали в больницы. Глава Волоколамского района Московской области Евгений Гаврилов был уволен, сообщает «360».

Девочка Таня из Волоколамска стала героиней множества интернет-мемов митинга против «Ядрово» 21 марта, где она жестом пригрозила «перерезать горло» губернатору Московской области.

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