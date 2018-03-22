Девочка жестом перерезала горло губернатору Подмосковья

В Московской области во время митинга в Волоколамске маленькая девочка жестом «перерезала» горло приехавшему губернатору Андрею Воробьеву.

Митинг был организован после массового отравления детей в одной из школ в Волоколамске после выброса вредных испарений в воздух с мусорной свалки «Ядрово».

Мать девочки сообщила, что ребенок просто устал дышать отравленным воздухом, а страшный жест стал причиной переутомления девочки из-за постоянного стресса.

О массовом отравлении детей в Волоколамске стало известно утром 21 марта.

Сообщалось о том, что почти 40 школьников почувствовали недомогание и обратились за помощью к местным врачам, передает Regnum.