Девочка жестом перерезала горло губернатору Подмосковья
В Московской области во время митинга в Волоколамске маленькая девочка жестом «перерезала» горло приехавшему губернатору Андрею Воробьеву.
Митинг был организован после массового отравления детей в одной из школ в Волоколамске после выброса вредных испарений в воздух с мусорной свалки «Ядрово».
Мать девочки сообщила, что ребенок просто устал дышать отравленным воздухом, а страшный жест стал причиной переутомления девочки из-за постоянного стресса.
О массовом отравлении детей в Волоколамске стало известно утром 21 марта.
Сообщалось о том, что почти 40 школьников почувствовали недомогание и обратились за помощью к местным врачам, передает Regnum.
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