Детям разрешат носить фамилии обоих родителей
В Госдуме рассмотрят возможность внесения поправок в Семейный и Гражданский кодекс РФ, позволяющих детям, родители которых носят разные фамилии, присваивать двойные фамилии.
Как уточняется в материале, одна из поправок предусматривает расширение прав родителей при присвоении ребенку фамилии. Сейчас дети не могут получить двойную фамилию из разных фамилий родителей.
По данным СМИ, поправки в правила присвоения фамилий являются частью доработки законопроекта депутата Валентины Петренко о запрете в России неблагозвучных имен, сообщает Ura.ru.
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