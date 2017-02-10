Детям разрешат носить фамилии обоих родителей

В Госдуме рассмотрят возможность внесения поправок в Семейный и Гражданский кодекс РФ, позволяющих детям, родители которых носят разные фамилии, присваивать двойные фамилии.

Как уточняется в материале, одна из поправок предусматривает расширение прав родителей при присвоении ребенку фамилии. Сейчас дети не могут получить двойную фамилию из разных фамилий родителей.

По данным СМИ, поправки в правила присвоения фамилий являются частью доработки законопроекта депутата Валентины Петренко о запрете в России неблагозвучных имен, сообщает Ura.ru.