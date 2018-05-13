В ДТП с детской украинской командой в Беларуси погиб ребенок

Автобус с детской украинской футбольной командой попал в аварию на территории Беларуси.

«ДТП в Белоруссии. Пострадали украинцы. Консул на месте происшествия совместно с местными властями принимают первостепенные меры», - написал в Twitter начальник управления консульского обеспечения украинского внешнеполитического ведомства Василий Кирилич.

В министерстве здравоохранения Беларуси уточнили, что ДТП произошло утром на трассе «Каменец - Шерешево - Свислочь». В результате аварии погиб один ребенок, еще шестеро доставлены в Каменецкую центральную больницу с тяжелыми травмами.

У пострадаших диагностированы черепно-мозговые травмы разной степени тяжести, а также вывихи и переломы, передает ТАСС.

«Один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», - рассказали в ведомстве.

Ситуацию под личный контроль взял министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко.