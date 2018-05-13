В ДТП с детской украинской командой в Беларуси погиб ребенок
Автобус с детской украинской футбольной командой попал в аварию на территории Беларуси.
«ДТП в Белоруссии. Пострадали украинцы. Консул на месте происшествия совместно с местными властями принимают первостепенные меры», - написал в Twitter начальник управления консульского обеспечения украинского внешнеполитического ведомства Василий Кирилич.
В министерстве здравоохранения Беларуси уточнили, что ДТП произошло утром на трассе «Каменец - Шерешево - Свислочь». В результате аварии погиб один ребенок, еще шестеро доставлены в Каменецкую центральную больницу с тяжелыми травмами.
У пострадаших диагностированы черепно-мозговые травмы разной степени тяжести, а также вывихи и переломы, передает ТАСС.
«Один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», - рассказали в ведомстве.
Ситуацию под личный контроль взял министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко.
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