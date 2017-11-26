В детской больнице Саратовской области пациенты заболели кишечной инфекцией
Министерство здравоохранения Саратовской области вместе с региональным управлением Роспотребнадзора проводят проверку после обнаружения у 19 пациентов детской больницы острой кишечной инфекции.
Об этом «РИА Новости» рассказал начальник пресс-службы регионального Минздрава Александр Колоколов. Он сообщил: «Региональный Минздрав, областное управление Роспотребнадзора проводят все необходимые мероприятия по установлению причин данного инцидента».
Колоколов уточнил, что большинство детей выписаны из стационара, у шестерых пациентов состояние приближается к удовлетворительному.
Заболевание острой кишечной инфекцией было выявлено 24 ноября. В настоящее время проводятся лабораторные исследования проб питьевой воды, смывов, продовольственного сырья и готовых блюд.
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