В детской больнице Саратовской области пациенты заболели кишечной инфекцией

Министерство здравоохранения Саратовской области вместе с региональным управлением Роспотребнадзора проводят проверку после обнаружения у 19 пациентов детской больницы острой кишечной инфекции.

Об этом «РИА Новости» рассказал начальник пресс-службы регионального Минздрава Александр Колоколов. Он сообщил: «Региональный Минздрав, областное управление Роспотребнадзора проводят все необходимые мероприятия по установлению причин данного инцидента».

Колоколов уточнил, что большинство детей выписаны из стационара, у шестерых пациентов состояние приближается к удовлетворительному.

Заболевание острой кишечной инфекцией было выявлено 24 ноября. В настоящее время проводятся лабораторные исследования проб питьевой воды, смывов, продовольственного сырья и готовых блюд.