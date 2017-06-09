В детской больнице в Москве произошел пожар

На севере столицы в детской инфекционной больнице произошел пожар. Пациентов и персонал пришлось эвакуировать.

Инцидент произошел на Большой Академической улице, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Из-за возгорания были эвакуированы 50 детей и сотрудники медучреждения.

В МЧС информацию о пожаре агентству подтвердили. В ведомстве пояснили, что горела бытовая техника. В результате инцидента никто не пострадал.