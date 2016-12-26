Детской больнице в Грозном присвоено имя Елизаветы Глинки

Глава Чечни Рамзан Кадыров решил присвоить республиканской детской клинической больнице в Грозном имя главы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, известной как доктор Лиза.

«Она посвятила свою жизнь самому благородному делу - спасению детей из горячих точек… Я уверен, что ее имя навеки останется в памяти народной», - написал он на своей странице в Instagram.

Кроме того, Кадыров наградил посмертно медалью «За заслуги перед Чеченской республикой» руководителя ансамбля песни и пляски имени Александрова генерал-лейтенанта Валерия Халилова.

Глинка и Халилов были в числе пассажиров 84 самолета Ту-154 Минобороны России, потерпевшего накануне катастрофу неподалеку от Сочи.