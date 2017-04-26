В детском саду Киева раздался взрыв

В Киеве на территории детского дошкольного учреждения взорвался неизвестный предмет.

Местная жительница около 9 утра вела шестилетнего мальчика в группу детского сада, который подобрал на дороге предмет, напоминающий воздушный шар. Подержав его в руках, ребенок бросил его на землю, после чего раздался взрыв.

Пострадавших нет, однако асфальт на месте взрыва оказался поврежден, отмечает Regnum.

Ранее 14 апреля в Петербурге молодой человек пострадал от взрывного устройства, которое собрал сам.