В детском саду Киева раздался взрыв
В Киеве на территории детского дошкольного учреждения взорвался неизвестный предмет.
Местная жительница около 9 утра вела шестилетнего мальчика в группу детского сада, который подобрал на дороге предмет, напоминающий воздушный шар. Подержав его в руках, ребенок бросил его на землю, после чего раздался взрыв.
Пострадавших нет, однако асфальт на месте взрыва оказался поврежден, отмечает Regnum.
Ранее 14 апреля в Петербурге молодой человек пострадал от взрывного устройства, которое собрал сам.
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