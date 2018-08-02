В детском саду Башкирии взяли на работу призрачного сторожа

В Абзелиловском районе Башкирии заведующую одного из дошкольных образовательных учреждений заподозрили в афере с кадровым персоналом.

Женщина приняла на работу своего сына, на полную ставку сторожа. Деньги ему перечислялись на банковскую карту, хотя фактически мужчина свои обязанности не выполнял.

Ущерб составил 250 тысяч рублей, сообщает «Федерал Пресс».

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