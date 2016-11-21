На детском «Евровидении» победу одержала конкурсантка из Грузии

Как рассказали официальные организаторы музыкального конкурса «Евровидение» для детей, в этом году победительницей стала Мариам Мамадашвили из Грузии. Детский конкурс вокалистов проходил на Мальте.

Согласно статистике, с 2007 года жюри детского музыкального конкурса уже трижды присудило победу участникам из Грузии.

Победительнице детского «Евровидения – 2016» Мариам Мамадашвили всего десять лет, и она опередила своих соперников из Армении на 7 баллов. Суммарная оценка жюри, которое выставило оценку выступлению Мариам, составила 239 баллов. Второе место присудили вокальному дуэту Мэри Варданян и Анаит Адамян из Армении, а третье место заняла итальянская девочка Фиамма Бочча, которой жюри конкурса выставило 209 баллов за выступление.

Десятилетняя Мариам выступила в финале конкурса с песней под названием «Мзео», которую исполнила на армянском языке. Название песни юной певицы переводится как «солнышко».

Мариам Мамадашвили родом из Тбилиси, является участницей нескольких конкурсов у себя на родине, занимается вокалом с 4 лет. Примечательно, что девочка также училась искусству вокала, танцев и актерскому мастерству в Broadway Method Academy – музыкальном училище в США, сообщат «Интерфакс».