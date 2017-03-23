В детском доме в Ростовской области полгода не замечали беременность 13-летней воспитанницы

В ростовском детском доме воспитатели полгода не замечали, что их 13-летняя воспитанница беременна.

Воспитатели и учителя девочки не придавали значения резко увеличившейся полноте ребенка и списывали это на естественный рост.

Правда выяснилась, когда повар детского дома заметила, что школьница слишком часто стала брать вторые и даже третьи порции во время приема пищи.

В итоге врач диагностировала у ребенка 26-ю неделю беременности. Девочку полностью обследовали, и врачи пришли к выводу, что на таком большом сроке 13-летняя Маша должна рожать.

Выяснилось, что воспитанница детского дома забеременела от неизвестного молодого человека в августе 2016 года. По словам друзей Маши, она подозревает в отцовстве сразу трех молодых людей.

Правоохранительные органы выясняют, как получилось, что медики и воспитатели детского дома на протяжении полугода не замечали беременность воспитанницы, а также устанавливают личность отца будущего ребенка, сообщает Life.

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