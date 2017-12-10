Из детского сада в Подмосковье вынесли триммер и газонокосилку
В Ивантеевке мужчина украл инвентарь с территории детского сада на сумму в 15 тыс. рублей.
Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по региону, в полицию обратилась 54-летняя женщина, которая сообщила, что из подсобки детского сада, расположенного на улице Адмирала Жильцова, пропали газонокосилка, триммер и воздуходув.
В совершении преступления обвиняется мужчина 24 лет. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее на трассах Подмосковья украли более 10 из 100 установленных муляжей машин ДПС.
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