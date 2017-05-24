Детское здравоохранение в РФ останется бесплатным
Детское здравоохранение останется бесплатным, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По ее словам, государство в состоянии обеспечить медицинскую помощь детям.
Кроме того, Матвиенко отметила необходимость обеспечения доступности врачебной помощи на фоне оптимизации медицинских учреждений. Она также поручила подготовить обращение в Минздрав с рекомендацией проанализировать, в каких регионах наблюдается дефицит детских стационаров с высокотехнологичным обеспечением.
По мнению Матвиенко, если в стране установлен приоритет детского здравоохранения, то парламентарии будут выбивать деньги на строительство детских больниц, на их реконструкцию, ремонт и на оснащение новым оборудованием, пишет «Парламентская газета».
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