Детское питание из Беларуси вызвало подозрение в России
Белорусское молоко, предназначенное для детского питания, вызывает у Россельхознадзора серьезные беспокойства из-за антибактериальных препаратов группы сульфаниламидов в образцах.
Отмечается, что управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям несколько раз указывало на системность проблемы с выявление остатков антибактериальных препаратов в белорусской молочной продукции.
Пока государственной ветеринарной службе Беларуси предписано усилить контроль над продукцией, экспортирующейся в Россию. Не исключено, что детское питание может попасть по запрет.
Ранее Россельхознадзор отказался вводить запрет на поставки молочной продукции из Беларуси, который планировался в марте, передает «Известия».
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