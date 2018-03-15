Детское питание из Беларуси вызвало подозрение в России

Белорусское молоко, предназначенное для детского питания, вызывает у Россельхознадзора серьезные беспокойства из-за антибактериальных препаратов группы сульфаниламидов в образцах.

Отмечается, что управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям несколько раз указывало на системность проблемы с выявление остатков антибактериальных препаратов в белорусской молочной продукции.

Пока государственной ветеринарной службе Беларуси предписано усилить контроль над продукцией, экспортирующейся в Россию. Не исключено, что детское питание может попасть по запрет.

Ранее Россельхознадзор отказался вводить запрет на поставки молочной продукции из Беларуси, который планировался в марте, передает «Известия».