Детский омбудсмен проверяет информацию об изъятии ребенка из семьи россиян в Эстонии

Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что информация об изъятии девочки из российской семьи в Эстонии будет проверена.

На сайте уполномоченного при президенте России по правам ребенка говорится: «На данный момент мы на связи с посольством, проведены переговоры по этому случаю с уполномоченными структурами, в ближайшее время будут направлены необходимые запросы».

Ранее стало известно, что из семьи Анатолия Газаряна и Анны Михайловой, проживающих в Эстонии, органы опеки изъяли восьмилетнюю дочь Изабеллу.

Адвокат семьи Виолетта Волкова рассказала, что 11 июля - за три дня до отъезда семьи в Москву - ювенальные службы Эстонии по решению суда забрали девочку у родителей. Причиной такого действия со стороны органов опеки стало то, что в квартире, где проживал ребенок, давно не проводился ремонт.

Кроме того, суд посчитал, что девочке вредил запах сигарет. Родители могут видеться с дочерью по 15 минут в день, пишет РИА Новости.