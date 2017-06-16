Детский омбудсмен МО проследит за делом о «пьяном» ребенке

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова будет следить за ходом расследования гибели в ДТП якобы «пьяного» шестилетнего мальчика.

«Версия о том, что у ребенка в крови есть алкоголь, конечно, чудовищна сама по себе, но в этой жизни все может быть. Если даже это подтвердится, то это просто будет поводом для отдельного разбирательства по отношению к родителям ребенка», - сказала она в интервью НСН.

Мишонова подчеркнула, что независимо от результатов предстоящей экспертизы, виновный в происшествии должен быть наказан. «Для нас будет иметь принципиальное значение», - заявила омбудсмен.

Инцидент произошел в конце апреля. Ребенок, возвращавшийся домой с дедушкой, попал под колеса автомобиля, которым управляла женщина. Согласно заключению экспертизы, ребенок находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Возмущенные этими данными родители мальчика потребовали провести повторное исследование. Они также заявили, что полиция примерно на месяц затянула возбуждение уголовного дела, и за это время часть доказательств была уничтожена.

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