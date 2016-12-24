Детский омбудсмен предложила создать в России реестр педофилов
Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила создать реестр педофилов, чтобы исключить возможность попадания таких людей в учебные заведения.
По ее ловам, специалисты, изучившие законодательство, говорят, что это самый лучший и эффективный способ.
В ноябре 2016 года комитет Госдумы по законодательству отправил на доработку законопроект об отмене срока давности привлечения к уголовной ответственности за преступления сексуального характера в отношении детей, сообщает «Интерфакс».
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