Детский омбудсмен предложила создать в России реестр педофилов

Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила создать реестр педофилов, чтобы исключить возможность попадания таких людей в учебные заведения.

По ее ловам, специалисты, изучившие законодательство, говорят, что это самый лучший и эффективный способ.

В ноябре 2016 года комитет Госдумы по законодательству отправил на доработку законопроект об отмене срока давности привлечения к уголовной ответственности за преступления сексуального характера в отношении детей, сообщает «Интерфакс».