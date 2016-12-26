Детский омбудсмен допустила отмену «закона Димы Яковлева»
«Закон Димы Яковлева» может быть отменен, если Штаты предоставят российской стороне информацию о ранее усыновленных детях. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
«Первой задачей будет выяснить, что с нашими детьми, которые уже там. Вот если там все хорошо, то тогда можно задавать себе вопрос, что будет дальше с законом, или не законом, или механизмом, там что-то будет введено», - цитирует омбудсмена ТВЦ.
Кузнецова добавила, что приоритетной являются задачи устройства детей без родителей в российские семьи, а также поддержки граждан, решившихся на усыновление.
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