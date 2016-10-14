В детских завтраках HiPP обнаружены куски проволоки

Всемирно известный производитель детского питания HiPP отзывает свои зерновые завтраки из-за обнаружения внутри продукта проволоки. Роспотребнадзор рекомендует не приобретать и не употреблять эту продукцию.

Ведомством приняты меры по изъятию из оборота опасных завтраков, ведется расследование и проводятся все необходимые мероприятия, сообщает РИА Новости.

Известно, что проволока попала в коробки с завтраками на заводе компании в Венгрии, а недоброкачественная продукция была обнаружена на прилавках в Германии.

Речь идет о зерновых завтраках HiPP Organic в упаковках по 140 граммов с датой реализации до первого квартала 2017 года и номерами партий: L190416 / L020616 / L200417 / L030616.