Детских тренеров могут оставить без льгот и зарплаты

Глава Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов заступился за детских тренеров, которые в результате реформы образования потеряют статус и льготы педагогических работников.

В соответствии с Федеральным законом №412 образовательные организации спортивной направленности (СДЮСШОР и ДЮСШ) теперь вправе работать только по программам спортивной подготовки.

«Мы опасаемся, что изменения статуса вызовет отток тренеров, в первую очередь, из государственных спортивных школ», — пояснил сенатор «Парламентской газете».

По его словам, слабым местом реформы оказались вопросы оплаты труда в спортивных школах и сохранение мер социальной поддержки тренеров.

Сенатор отметил, что тренеры, готовящие будущих российских чемпионов, должны получать достойную оплату труда.

По его данным, заработная плата детских тренеров в разных регионах варьируется от 8 до 15 тысяч рублей.