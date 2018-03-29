Детские зоны в торговых центрах перенесут на первый этаж

Детские зоны в торгово-развлекательных центрах необходимо размещать только на первых этажах, считает глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Зачем устраивать массовые мероприятия для детей на последних этажах? Я вот не понимаю, почему так происходит?», — возмутился депутат.

Он также отметил, что этот вопрос станет предметом серьёзного разбирательства и обсуждения со специалистами.

Соответствующие изменения в законодательство по части пожарной безопасности могут быть внесены в связи с пожаром в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека, 41 из которых – дети.

Проработка правок будет вестись на основе выводов следствия по трагедии в Кемерове, а также проверок торговых центров, которые сейчас проводятся по всей стране, пишет «Парламентская газета».