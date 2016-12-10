Детские технопарки "Кванториум" заработают по всей России

Около 40 детских технопарков "Кванториум" заработают в России до конца 2017 года. Это - площадки, где дети в проектном формате решают реальные задачи по перспективным естественно-научным и техническим направлениям.

Парки открываются в рамках Стратегической инициативы "Новая модель системы дополнительного образования детей". Инициатива направлена на создание среды для ускоренного развития детей от 5 до 18 лет в научно-технической сфере и формирования у подрастающего поколения изобретательского мышления.

Заместитель руководителя аппарата правительства Андрей Слепнев отметил, что доступность качества дополнительного образования должна быть обеспечена на всей территории России, сообщает ТАСС.

В свою очередь, в Роскосмосе сообщили, что планируют выращивать кадры в детских технопарках. В ведомстве отметили, что через 10 лет космическая отрасль будет нуждаться в 100 тысячах квалифицированных специалистах.