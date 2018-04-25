Детские летние лагеря рискуют остаться без вожатых

Наем персонала под вопросом, поскольку отсутствуют инструкции Министерства труда и соцзащиты относительно оформления трудовых отношений с вожатыми.

Камнем преткновения, в частности, является проблема учета рабочего времени вожатых. Точный его расчет, по словам экспертов, практически невозможен. В связи с этим они предлагают приравнять вожатых лагерей к работникам, осуществляющим свою деятельность в особых условиях труда – шахтерам, пожарным, механизаторам и представителям еще ряда профессий.

В качестве варианта предлагается также установить вожатым надбавку за переработку в размере 15% от зарплаты, сообщает «Парламентская газета».

Ранее была предпринята попытка улучшить ситуацию с оплатой труда вожатых путем отмены взноса на пенсионное страхование для временно работающих студентов (22%). Однако из-за отсутствия четких указаний по реализации данного механизма руководство лагерей так и не смогло его применить.

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