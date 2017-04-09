Детская литургия при участии 8 тысяч человек прошла в Исаакиевском соборе

В честь Вербного воскресенья в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга прошла Божественная литургия при участии воспитанников воскресных школ. Специально к богослужению для них было доставлено три тысячи пальмовых ветвей.

Литургию возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Как сообщила РИА Новости руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова, дети пели в хоре, читали Апостол, возглавляли крестный ход, несли хоругви.

Она уточнила: «В сегодняшних торжествах в Исаакии приняли участие около восьми тысяч человек. Традиция детских литургий появилась в Петербурге в 2014 году. Сегодня она была активно поддержана».

Родоманова рассказала, что во время крестного хода перед верующими ехала запряженная белой лошадью повозка с детьми. Она символизирует ослика, на котором Иисус въехал в Иерусалим.

Сегодня весь православный мир отмечает Вербное воскресенье. Накануне Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел в Храме Христа Спасителя богослужение и освятил ветви вербы.

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