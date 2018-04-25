Детская книжка «Как жили на Руси» запрещена на Украине
Детская книга Елены Качур «Как жили на Руси» попала в «черный список» Украины.
Решение о запрете книги на территории Украины принял государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио).
По мнению украинских чиновников, в издании присутствуют «признаки пропаганды государства-агрессора и фальсификации истории Киевской Руси и непризнание Украинского государства».
В настоящий момент Госкомтелерадио запретило уже 46 российских изданий, сообщает «Интерфакс».
Следующая новость Глава ФАС сомневается в победе Роскомнадзора над Telegram
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии