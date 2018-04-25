Детская книжка «Как жили на Руси» запрещена на Украине

Детская книга Елены Качур «Как жили на Руси» попала в «черный список» Украины.

Решение о запрете книги на территории Украины принял государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио).

По мнению украинских чиновников, в издании присутствуют «признаки пропаганды государства-агрессора и фальсификации истории Киевской Руси и непризнание Украинского государства».

В настоящий момент Госкомтелерадио запретило уже 46 российских изданий, сообщает «Интерфакс».