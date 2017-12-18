Дети смогут ездить в поездах без взрослых

В следующем году дети смогут путешествовать в поездах без сопровождения взрослых, сообщил глава Федеральной пассажирской компании Петр Иванов. По его словам, в настоящее время ФПК разрабатывает соответствующий механизм.

Как уточняет газета Известия, дети в возрасте от 10 до 17 лет будут находиться под контролем начальника поезда и проводника вагона на специально выделенных местах.

На вокзале отправления ребенка разместят в зале ожидания повышенной комфортности, а после посадки в вагон контроль за несовершеннолетним будет осуществлять проводник. В пункте назначения малолетнему пассажиру будет организована встреча, сообщает Федерал пресс.

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