Дети смогут ездить в поездах без взрослых
В следующем году дети смогут путешествовать в поездах без сопровождения взрослых, сообщил глава Федеральной пассажирской компании Петр Иванов. По его словам, в настоящее время ФПК разрабатывает соответствующий механизм.
Как уточняет газета Известия, дети в возрасте от 10 до 17 лет будут находиться под контролем начальника поезда и проводника вагона на специально выделенных местах.
На вокзале отправления ребенка разместят в зале ожидания повышенной комфортности, а после посадки в вагон контроль за несовершеннолетним будет осуществлять проводник. В пункте назначения малолетнему пассажиру будет организована встреча, сообщает Федерал пресс.
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