Дети с сахарным диабетом впервые посетят «Артек»

Первая группа больных сахарным диабетом детей посетит «Артек» в конце года, заявил генеральный директор центра Алексей Каспржак.

Он сказал: «В последнюю новогоднюю смену мы принимаем этих детей, их будет немного, 15-20 человек, это будет ноу-хау не только для России, но и в мире».

Каспржак добавил, что детей, больных сахарным диабетом, не может принимать ни один другой детский лагерь в России, сообщает «РИА Новости».

Соглашение об отдыхе таких детей в «Артеке» в октябре подписали детский центр и Национальный медицинский и исследовательский центр Минздрава РФ.

Лагерь расположен в Крыму, на побережье Черного моря, в поселке Гурзуф. В 2014 году в нем началась глобальная реконструкция. В настоящее время «Артек» является крупнейшим мировым детским центром, с 2016 года он стал членом Международной ассоциации детских лагерей.

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