Для детей-инвалидов проводятся литературные праздники в Подмосковье

Для реализации проекта «Детский библиоглобус» в Московской области проводятся Литературные праздники для детей с ограниченными возможностями здоровья, об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

«В этом году программа «Детского библиобуса» разработана специально для детей с ограниченными возможностями здоровья. Данный цикл мероприятий предусмотрен для детей, находящихся в реабилитационных центрах на территории Московской области», - сказала Министр культуры Оксана Косарева

По ее словам, литературные праздники уже провели в реабилитационных центрах Ленинского, Наро-Фоминского, Коломенского, Сергиево-Посадского районов и Дубны. До конца года праздники должны пройти в Раменском, Щелковском и Воскресенском районах.

В рамках праздников проходят встречи с детскими писателями, выставки-ярмарки книг и чествования лучших читателей.