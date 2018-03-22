У детей из Волоколамска не нашли следов интоксикации

Анализы детей, обратившихся в больницу Волоколамского района из-а внезапного ухудшения самочувствия, не выявили интоксикации в организме, сообщила главный терапевт Московской области Наталья Санина.

По ее словам, ни один анализ не показал наличие сильной интоксикации у детей и взрослых.

Лабораторные данные свидетельствуют об отсутствии свидетельств отравления обследованных жителей Волоколамска.

Ранее первый замминистра здравоохранения Московской области Владимир Ющук сообщил, с жалобами на плохое самочувствие в Волоколамске к медикам обратились 150 человек.

«Сегодня обратились 68 детей. Госпитализации, подчеркну, сегодня не было», - сказал Ющук.

21 марта в Волоколамске на полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа, в результате которого пострадали 76 детей, шестеро из которых были госпитализированы, сообщает «РИА Новости».

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