У детей из Волоколамска не нашли следов интоксикации
Анализы детей, обратившихся в больницу Волоколамского района из-а внезапного ухудшения самочувствия, не выявили интоксикации в организме, сообщила главный терапевт Московской области Наталья Санина.
По ее словам, ни один анализ не показал наличие сильной интоксикации у детей и взрослых.
Лабораторные данные свидетельствуют об отсутствии свидетельств отравления обследованных жителей Волоколамска.
Ранее первый замминистра здравоохранения Московской области Владимир Ющук сообщил, с жалобами на плохое самочувствие в Волоколамске к медикам обратились 150 человек.
«Сегодня обратились 68 детей. Госпитализации, подчеркну, сегодня не было», - сказал Ющук.
21 марта в Волоколамске на полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа, в результате которого пострадали 76 детей, шестеро из которых были госпитализированы, сообщает «РИА Новости».
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