Детей и пациентов больниц начнут кормить качественными продуктами

Минсельхоз подготовил законопроект, который позволит покупать за бюджетные деньги продукты питания для школ и больниц более высокого качества, чтобы оградить детей и пациентов от фальсификата.

Согласно законопроекту, значимость критерия стоимости для этой категории закупок снизится до 30–40 процентов с нынешних 70 процентов, что позволит закупать продукты более высокого качества. Новация должна распространиться и на другие случаи госзакупок продовольствия — например, для протокольных мероприятий.

В перечень дополнительных требований к участникам закупок пищевой продукции может быть включена обязательная сертификация компании по ГОСТу «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции». Кроме того, при закупках будут учитывать наличие у поставщика квалифицированного персонала и специализированного оборудования.

В пресс-службе Минсельхоза «Известиям» рассказали, что изменения позволят отсечь недобросовестных участников торгов и исключить лишние посреднические звенья.

В Минэкономразвития, курирующем госзакупки, отметили, что направили отрицательный отзыв на инициативу Минсельхоза в декабре 2016 года.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ подтвердил, что сейчас по самой низкой цене зачастую закупаются продукты плохого качества. Самым ярким примером он назвал использование пальмового масла вместо молочного жира. Однако нечеткость критериев качества, по словам эксперта, несет высокий коррупционный риск.