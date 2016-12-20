Детектор лжи подтвердил правдивость обвинений Порошенко в подкупе депутатов Рады

Американские следователи на детекторе лжи проверили показания депутата Верховной рады Украины Александра Онищенко о том, что президент страны Петр Порошенко подкупал народных избранников, чтобы провести в парламенте нужные ему законы. Об этом сам Онищенко рассказал журналистам.

- Процедура длилась около часа. Проверял меня на честность президент совета директоров ассоциации полиграфистов США. Все вопросы касались тем коррупции украинского президента Петра Порошенко. Получал ли Порошенко деньги за голосования от меня? Передавал ли он деньги через меня за то, чтобы подкупать парламентариев? И так далее. Показатель полиграфа — 97 процентов подтверждения моих заявлений. Для примера, в криминалистике считаются достоверными показания выше 70 процентов, — цитирует заявление Онищенко РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.UA».

Ранее депутат рассказал, что американские спецслужбы проверили его на детекторе лжи в связи с прежде сделанными заявлениями. В частности, о том, что он лично купил депутатский мандат за шесть миллионов долларов.

Онищенко неоднократно сообщал, что располагает записями конфиденциальных бесед с президентом Порошенко, которые делал с помощью встроенного в наручные часы диктофона.